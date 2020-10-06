Denize düşürdüğü cep telefonu, itfaiye su altı ekibi tarafından çıkarıldı - Son Dakika

ORDU'da balık tuttuğu sırada cep telefonunu denize düşüren Hamza Buruk (22), sahilde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e durumu anlattı. Başkan Güler'in talimatıyla cep telefonu, itfaiyeye bağlı su altı ekiplerince sudan çıkarıldı. Telefonuna kavuşmanın sevincini yaşayıp, Başkan Güler ve ekibine teşekkür eden Buruk, "Telefonumun sigortası olduğu için ve içerisinde özel bilgilerim, belgelerim, fotoğraflarım, anılarım olduğu için benim için telefonum gerçekten çok önemliydi" dedi.

Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde cep telefonunu denize düşüren Hamza Buruk, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, bu sırada sahilde yürüyüş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanına giderek durumu anlatıp, yardım istedi. Gencin isteğini kırmayan Başkan Güler'in talimatıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı su altı ekibi yönlendirildi. Telefonun düştüğü noktada çalışma başlatan iki dalgıç, yaklaşık 20 dakikada buldukları cep telefonunu sudan çıkarıp Buruk'a teslim etti.

'TELEFONUMA VE ANILARIMA KAVUŞTUM'

Telefonuna yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hamza Buruk, Başkan Güler ve dalgıç ekiplerine teşekkür ederek "Geçtiğimiz cuma günü Rıhtım İskelesi'nde arkadaşlarımızla balık tutmaya geldik. Telefonumla oynarken bir anlık dalgınlık sonucu telefonumu suya düşürdüm. O akşam dalgıç ekipleri çağırdım ancak giremeyeceklerini belirttiler. Telefonumun sigortası olduğu için ve içerisinde özel bilgilerim, belgelerim, fotoğraflarım, anılarım olduğu için benim için telefonum gerçekten çok önemliydi. Geçtiğimiz gün de sahilde yürürken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler ile karşılaştık. Kendilerinden telefonumun denizden çıkarılması için ricada bulunduk. Sağ olsun ricamızı kırmadı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak talimat verdi. İki dalgıcımız geldi. Denize daldılar ve 15-20 dakika arama sonucunda telefonuma bana geri verdiler. Buradan sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve dalgıç ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Beni telefonuma ve anılarıma kavuşturdukları için minnettarım" dedi.