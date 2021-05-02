Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi - Son Dakika

Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi

02.05.2021 00:57
Denize girdi,

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren bir vatandaşa polis ceza kesmek isteyince vatandaş, "Ben işsizim, ceza kesmeyin" diye yalvardı.

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren bir vatandaşa polis ceza kesmek isteyince vatandaş, "Ben işsizim, ceza kesmeyin" diye yalvardı. Ceza yememek için polise türlü bahaneler bulan şahsa polis memuru "Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz" diye durumu izah etmeye çalıştı.

Pandemi dolayısıyla dışarıda gezmenin ve denize girmenin yasak olduğu Datça' da denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde izinsiz denize girdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında Datça Polisi tarafından tutanak tutuldu. Datça Hastanealtı Plajı'nda Melih B. isimli şahsı izinsiz denize girerken yakaladı ve vatandaşa tutanak tutmak istedi. Ancak vatandaş denize girenleri gördüğüm için serbest sandığını belirterek bu yüzden denize girdiğini, işsiz olduğunu belirtse de ceza yemekten kurtulamadı.

"Polis uzun süre dil döktü"

Denizden çıkınca karşısında polisi gören vatandaş, "Ben işsizim bana ceza yazmayın" diye yalvardı. Kendisini haklı göstermek için polisi ikna etmeye çalışan Melih B.'ye polisler uzun süre dil döktü. Polisler yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşa "Ben bir marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz" diyerek durumu izah edip hakkında tutanak tuttu. - MUĞLA

Polis Memuru, Pandemi, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi - Son Dakika


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