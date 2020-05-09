'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor - Son Dakika

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'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor
6 saat önce
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican'ın izine henüz rastlanamadı.
Doktor Orhan Bican, 2 gün önce anne ve babasına 'denize gireceğim' diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bican'ın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı. Bican'ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan'ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalış timi de aramalara destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican'ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.Orhan Bican'ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı'ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:32 Kaynak: DHA
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