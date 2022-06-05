Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

05.06.2022 16:52
Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı. Uzun süre denizde kurtarılmayı bekleyen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde meydana geldi. Karabük'ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için Filyos'a gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi. 16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine genç, vatandaşlar tarafından dalgaların arasından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Güngör'ü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Mustafa Güngör, Zonguldak, Karabük, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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