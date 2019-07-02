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Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç (67) ile kardeşi Mithat Kılınç (45) serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kılınç hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mehmet Kılınç, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Yok: Haber dogruda orda ne sahil güvenlik nede can kurtaran vardı gözler önünde gittiler adamlar ora halk plajı insan hayatı bu kadar ucuzmu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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