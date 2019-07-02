Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
'ın Dörtyol
ilçesinde denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç
(67) ile kardeşi Mithat Kılınç (45) serinlemek için Dörttaş mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki kardeş, çevredekilerin ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Mehmet Kılınç hastanede yaşam savaşını kaybederken, Mithat Kılınç ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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