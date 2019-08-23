Son Dakika Haberleri: Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
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Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

45 dakika önce

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu, System.String[]

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde isimleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaş giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra iki kişinin yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan diğer kişinin bulunması için kıyı emniyeti ve deniz polisi ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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