Son Dakika Haberleri: Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu

36 dakika önce

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişinin cesedine ulaşıldı.

Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu, System.String[]

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde Bayram D. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra Bayram D. ile arkadaşının yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan Bayram D'nin bulunması için kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonunda Bayram D'nin bulunan cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 07:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]