Denize giren asker boğulmaktan son anda kurtarıldı
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Denize giren asker boğulmaktan son anda kurtarıldıSAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:08 Kaynak: İHA
Denize giren asker boğulmaktan son anda kurtarıldı
SAMSUN - Samsun
'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Atakum
ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olduğu öğrenilen T.K.(20), arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi
cankurtaranları Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir, Mustafa Turhan ve Gökay Cansız hiç vakit kaybetmeden denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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