Son Dakika Haberleri: Denize giren asker, son anda boğulmaktan kurtarıldı
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Denize giren asker, son anda boğulmaktan kurtarıldı

17 dakika önce

Samsun'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Denize giren asker, son anda boğulmaktan kurtarıldı, System.String[]
Samsun'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olduğu öğrenilen T.K. (20), arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir, Mustafa Turhan ve Gökay Cansız hiç vakit kaybetmeden denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN
Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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