Denize giren asker, son anda boğulmaktan kurtarıldı
17 dakika önce
Samsun'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
'da serinlemek için denize giren ve asker olduğu öğrenilen genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, Atakum
ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olduğu öğrenilen T.K. (20), arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi
cankurtaranları Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir, Mustafa Turhan ve Gökay Cansız hiç vakit kaybetmeden denize atladı. Ekiplerin çalışmasının ardından denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN
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