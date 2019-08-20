Denize giren bir kişi boğuldu
1 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:17 Kaynak: AA
'nın Konyaaltı
ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Konyaaltı Sahili
'ndeki plajdan denize giren bir kişinin suyun yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler 112 Acil Servis
ve polise haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar denize girerek sudaki kişiyi karaya çıkardı.
Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden kişinin, 33 yaşındaki Emrullah Nalbant olduğu belirlendi. Polis
ekiplerinin incelemesinin ardından Nalbant'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Bu arada, Nalbant'ın her gün sahildeki sokak köpeklerine yiyecek bıraktıktan sonra öğle saatlerinde denize girdiği öğrenildi.
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