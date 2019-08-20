Son Dakika Haberleri: Denize giren bir kişi boğuldu
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Denize giren bir kişi boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.
Konyaaltı Sahili'ndeki plajdan denize giren bir kişinin suyun yüzeyinde hareketsiz yattığını fark edenler 112 Acil Servis ve polise haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar denize girerek sudaki kişiyi karaya çıkardı.
Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden kişinin, 33 yaşındaki Emrullah Nalbant olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nalbant'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada, Nalbant'ın her gün sahildeki sokak köpeklerine yiyecek bıraktıktan sonra öğle saatlerinde denize girdiği öğrenildi.
Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:17 Kaynak: AA
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