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Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

23.07.2021 20:20
Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]

Zonguldak Ereğli ilçesi plajlar bölgesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak Ereğli ilçesi plajlar bölgesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Mevraaltı sahilinde denize giren 24 yaşındaki genç bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaranların müdahalesi ile kıyıya alındı. Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları genci hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu gencin tedavisine başlandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika


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