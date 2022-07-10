Denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Denize giren çocuk boğuldu

10.07.2022 11:50
Denize giren çocuk boğuldu

Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra arkadaşları, iskeleden denize atlayan Doğanay Kırçiçek'in kaybolduğunu fark etti. Arkadaşları tarafından sudan baygın halde çıkartılan Kırçiçek, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye vardığında Doğanay Kırçiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hürriyet, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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