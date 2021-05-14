Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı - Son Dakika

Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı

14.05.2021 11:03

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Sarıyer'de denize giren bir grup genç, polis ekiplerini karşısında görünce kıyafetlerini bile giyinemeden kaçmaya kalkıştı. Ceza almamak için yoğun çaba harcayan gençlerin kaçışı ise ilginç görüntülere neden oldu.

İstanbul'da emniyet ekipleri 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimleri sürüyor. Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE GİYİNEMEDEN KAÇTI

Sarıyer'de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı

Ramazan Bayramı, İstanbul, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı - Son Dakika


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