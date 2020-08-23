Denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

Bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik, Arama ve Kurtarma Özel Timi-11 Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 25 dakikalık çalışma sonucunda Sabag'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulrahman Sabag (25), Kumsaz Mahallesi'nde, yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize girdi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:09

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi