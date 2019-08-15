Son Dakika Haberleri: Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi
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Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin müthiş hareketi, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği denize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı. - HATAY
Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:36 Kaynak: İHA
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