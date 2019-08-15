Son Dakika Haberleri: Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada
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Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada

1 saat önce

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kameradaHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.

Denize giren kişinin boğulduğunu sanan köpeğin kurtarma çalışması kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği, denize atlayarak boğulduğunu sandığı kişiye yardım etmeye çalıştı.
Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde, denizde yüzen kişinin boğulduğunu sanan sokak köpeği denize atlayarak boğulduğunu sandığını kişiyi ağzına aldığı sopa ile kurtarmaya çalıştı. Köpeğin yaptığı hareket görenleri şaşırttı.
Samandağ, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
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