Son Dakika Haberleri: Denize giren köpeği için canından oluyordu
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Denize giren köpeği için canından oluyordu

39 dakika önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, denizde uzaklaşan köpeğinin boğulmasından korkup, suya atlayan Muhammet Elcik, boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize giren köpeği için canından oluyordu, System.String[]
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, denizde uzaklaşan köpeğinin boğulmasından korkup, suya atlayan Muhammet Elcik, boğulma tehlikesi geçirdi. Elcik ve köpeği, zodyak bot ile kurtarıldı.
Öğle saatlerinde Karamürsel Altınkemer Plajı'nda yaşanan olay şöyle meydana geldi;
Muhammet Elcik ve eşi, golden retriever cinsi 'Paşa' isimli köpekleri ile plaja geldi.
Denize giren Paşa, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Köpeğinin boğulmasından korkan Muhammet Elcik, hemen suya atlayarak, köpeğine doğru yüzdü. Paşa'yı tuttu ancak daha fazla kulaç atacak gücü kalmadı. Elcik'in kıyıdan kendisini izleyen eşi, durumu fark edip, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine zodyak botla gelen itfaiye ekibi, Muhammet Elcik ve köpeğini, denizden alıp kıyıya, çıkardı. Muhammet Elcik, plajda hazır tutulan sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi.



- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:44 Kaynak: DHA
Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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