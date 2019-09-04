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Denize giren özel harekat polisi boğuldu

6 saat önce

Samsun'da, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denize giren özel harekat polisi boğuldu, System.String[]

Samsun'da, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren özel harekat polisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Atakum ilçesi Çatalcam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Levent Engin (50) serinlemek için denize girdi. Engin, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri suya girip şahsı kıyıya çıkardı. Bilinci kapalı olarak sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Engin, buradaki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Özel harekat polisi Levent Engin'in İzmir'de görev yaptığı, Sinoplu olduğu ve Samsun'a tatil için geldiği belirtildi. - SAMSUN

Samsun, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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