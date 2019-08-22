Son Dakika Haberleri: Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü
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Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü

21 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için denize giren pazar esnafı Mustafa Özgören, akıntıya kapılarak boğuldu.

Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, serinlemek için  denize giren pazar esnafı Mustafa Özgören, akıntıya kapılarak boğuldu.

Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde, denize giren Mustafa Özgören, yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra suda çırpınmaya başladı. Ardından gözden kaybolan Mustafa Özgören, bir süre sonra kıyıda hareketsiz halde bulundu. Sahildekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Özgören ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özgören, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafa Özgören'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:41 Kaynak: DHA
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