Denize giren Polonyalı turist boğuldu
41 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Polonyalı turist boğularak hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Polonyalı turist
boğularak hayatını kaybetti.
Alanya'da tatil yapan Polonya uyruklu Stanislaw Andrzejewski (77), dün saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Andrzejewski bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Polonyalı turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Andrzejewski'yi kıyıya çıkardı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Polonyalı turisti ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Andrzejewski, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Andrzejewski'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - ANTALYA
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