Denize giren şahıslara 3 bin 150'şer lira para cezası - Son Dakika

Denize giren şahıslara 3 bin 150'şer lira para cezası

Bartın'ın Amasra ilçesinde yeni tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sahillere gitme yasağını ihlal edip denize giren 2 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yeni tip korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sahillere gitme yasağını ihlal edip denize giren 2 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, büyük limana geldikleri sırada, sahilde 2 kişinin güneşlenip, denize girdiğini fark etti. Şahıslara yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sahillere girişin yasak olduğunu hatırlatan ekipler daha sonra şahısları emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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