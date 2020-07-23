Denize giren vatandaşların kabusu olan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Denize giren vatandaşların kabusu olan hırsızlar yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların araçlarının camını kırarak hırsızlık yapan genç yaştaki 4 hırsız yakalanarak tutuklandı.

Denize giren vatandaşların kabusu olan hırsızlar yakalandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların araçlarının camını kırarak hırsızlık yapan genç yaştaki 4 hırsız yakalanarak tutuklandı.

Karasu ilçesi sahiline giden vatandaşların kabusu olmaya başlayan hırsızlar Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, denize yüzmeye giden tatilcilerin araçlarının camları kırılarak içerisinde bulunan değerli malzemeler çalınmaya başlandı. Emniyet ekipleri gelen hırsızlık olayı ihbarları sonrasında konu ile ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullanıldığı araç tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda Z.A. (16), S.E. (17), D.E. (22) ve S.E. (20) isimli 4 şüpheli yakalandı. Araçlardan çaldıkları 3 adet telefon, 1 adet altın kolye ve bir miktar para ile birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sonrasında adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize giren vatandaşların kabusu olan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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