Son Dakika Haberleri: Denize giren yaşlı adam boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Denize giren yaşlı adam boğuldu

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Mestan Karamanoğlu (79), serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Denize giren yaşlı adam boğuldu, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, Mestan Karamanoğlu (79), serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde meydana geldi. Bir sitede yalnız oturan Mestan Karamanoğlu, iddiaya göre serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan Mestan Karamanoğlu'nun suda hareketsiz kaldığını gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkartılan Karamanoğlu'nun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Karamanoğlu'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:10 Kaynak: DHA
Aydın, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı! Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 03:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize giren yaşlı adam boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]