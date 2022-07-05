Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz - Son Dakika
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Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz

05.07.2022 10:34

Antalya'da deniz suyu sıcaklığının yükselmesinden sonra genellikle Kızıldeniz kıyılarında görülen balon balıkları Akdeniz kıyılarına kadar geldi. Denize girenlerin ayaklarını jilet gibi kestiği düşünülen balon balıklarıyla ilgili Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan şaşırtan bir açıklama geldi. Gökoğlu, bu türün çenesinin güçlü olmadığını ve onlara "şirinler" lakabını taktıklarını söyledi.

Temmuz ayıyla birlikte hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı ise şu sıralar 27 dereceye kadar çıktı. Deniz suyunun sıcaklığıyla birlikte kentin kıyı şeridinde balon balıkları sığ sulara kadar geldi. Akdeniz'deki en küçük balon balığı olarak bilinen sarı balon balığı (Torquigener flavimaculosus) türleri de kıyı şeritte sürü olarak görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı'nda gerçekleştirdikleri dalış esnasında bu sürüleri sualtı kamerasıyla görüntüledi. Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte küçük ve zararsız olan balon balıklarını midye ile besledi, zaman zaman yakaladıklarını elleriyle sevip tekrar saldı.

Denize girenin ayağını jilet gibi kestiği düşünülüyordu, profesörden Akdeniz kıyılarına gelen tür için ilginç sözler: Onlara şirinler diyoruz

"ŞİRİNLER" LAKABINI TAKTILAR

Sarı balon balığının Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen en küçük balon balığı türü olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şu sıralar deniz suyunun ısınmasıyla birlikte bu balıkların kıyılarda yoğun şekilde gözlendiğini bildirdi.

Denize girenin ayağını jilet gibi kestiği düşünülüyordu, profesörden Akdeniz kıyılarına gelen tür için ilginç sözler: Onlara şirinler diyoruz

"YEŞİL VE MAVİ GÖZLERİ VAR"

Balıkların beslenme fizyolojisinin de değiştiğine dikkat çeken Gökoğlu, "Dalışlarımız sırasında sürekli peşimizdeler. Paletlerimizin tabanı karıştırması nedeniyle, ayaklarımızın sürekli yanında dolaşıyorlar. Sürü halindeler. Çok sevimli canlılar. Yeşil ve mavi renkte gözleri var. Bizden korkmuyorlar. Yakınımıza geliyorlar. Zaman zaman öğrencilerimiz, onları tutup karınlarını sıvazlıyor. Onlar da hemen kendini balon şekline sokup, savunma mekanizmalarını çalıştırıyorlar. Öğrencilerimiz onlara 'şirinler' ismini taktı. Biz de artık şirinler diyoruz. Gerçekten çok güzel bir canlı. Diğer büyük balon balıkları olsa, parmaklarımıza zarar verebilir. Ama bunlar zaman zaman yokluyorlar ancak çeneleri çok güçlü değil. Zarar vermiyorlar" dedi.

Denize girenin ayağını jilet gibi kestiği düşünülüyordu, profesörden Akdeniz kıyılarına gelen tür için ilginç sözler: Onlara şirinler diyoruz

VATANDAŞLARI DEĞİL AMA KIYI BALIKÇILIĞINI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu balon balıklarının vatandaşlar için tehlike arz etmediğini ancak kıyı balıkçılar için güzel bir haber olmadığını belirterek, "Kıyı balıkçılarının oltalarındaki yemi yiyebilir, oltalarını da kesebilirler. Balıkçılar için iyi bir haber değil" ifadesini kullandı.

Denize girenin ayağını jilet gibi kestiği düşünülüyordu, profesörden Akdeniz kıyılarına gelen tür için ilginç sözler: Onlara şirinler diyoruz
YORUMLAR
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Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti
Kaynak: İHA

Mehmet Gökoğlu, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz - Son Dakika
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