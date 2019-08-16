Son Dakika Haberleri: Denize girenler şok yaşadı, kesik başı sahile vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Denize girenler şok yaşadı, kesik başı sahile vurdu

11 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde serinlemek için denize giren vatandaşlar nereden geldiği anlaşılamayan kesik hayvan başı ile karşılaştı.

Denize girenler şok yaşadı, kesik başı sahile vurdu, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde serinlemek için denize giren vatandaşlar nereden geldiği anlaşılamayan kesik hayvan başı ile karşılaştı.

Tatillerini yapan ve serinlemek için Kozlu sahilindeki denize giren vatandaşlar, dananın kesilmiş başı ile karşılaşınca adeta şok yaşadılar. Kesik hayvan başının nereden geldiği, kim tarafından denize atıldığı bilinmezken, havyan başı kellesinin Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen hayvan mı yoksa başka sebeple kesilmiş hayvana mı ait olduğu henüz bilinmiyor. - ZONGULDAK
Zonguldak, Kozlu, Kesik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı
İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize girenler şok yaşadı, kesik başı sahile vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]