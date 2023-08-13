Denize Girenler, Tek Tek Çıkartıldı

DENİZE GİRENLER, TEK TEK ÇIKARTILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 'fırtına' uyarısı sonrası kapatılan plajlardan bazılarında, vatandaşların denize girdiği görüldü. Sahilde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize girenleri tek tek çıkartıp, uzaklaştırdı. Belediyeden de sık sık uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda, "Bugün bölgemizde fırtına beklendiğinden dolayı ilçemiz sınırları içindeki plajlar halkımızın can güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanıma kapatılmış olup denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi. Bu arada fırtına nedeniyle birçok geminin Şarköy açıklarında demirlediği görüldü.