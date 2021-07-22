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(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor - Son Dakika

(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor

22.07.2021 21:00

Çuhallı plajları ve Akçakoca limanından havadan görüntülenmesi - DüzceDÜCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın...

Çuhallı plajları ve Akçakoca limanından havadan görüntülenmesi - Düzce

DÜCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.

İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.

(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor
(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor
(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor
(DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor

Hisarcık, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) - Denize girişlere izin verilmiyor - Son Dakika


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