Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: "Babam eve almayacak"

"Babam 'git ödeyebiliyorsan öde, ödeyemiyorsan bu evde de kalma." diyecek. Adama 3 bin lira cezamı kitleyeyim."

Falezlerdeki kayalık alanda denize girmek ve spor yapmak için gelen 1'i Alman vatandaşı 5 kişiye polis tarafından ceza kesildi

Gurubun haricindeki bir kişi, ceza yiyeceğini anlayınca denize atlayıp yüzerek ortadan kayboldu

Deniz polisi izini kaybettiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı

ANTALYA - Antalya'da yasak olmasına rağmen falezlerdeki kayalık alana gelerek denize girmek ve spor yapmak isteyen 1'i Alman vatandaşı 5 kişi polis tarafından kıyı alanda yakalandı. Şahıslara ceza uygulanırken, grubun haricindeki bir gencin de polisi görünce denize atlayarak kaçtığı öğrenildi. Deniz polisi, kayalık aralarında ve denizde kaçan genci arıyor.

Olay bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesindeki bir otelin arka kısmında bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'i Türk bir yerleşik Alman vatandaşı denize girmek için merdivenlerle inilen kayalık alanda denize girmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çoğunluğu genç olan grubu uyararak yukarı çıkmalarını istedi. Bu sırada gençlerden birisi ceza yiyeceğini anlayınca denize atlayıp yüzerek kaçmaya başladı. Ekipler, gencin yakalanması için bölgeye deniz polisi talep etti. Yasağa uymayan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

"Adama 3 bin lira cezamı kitleyeyim"

Bu sırada cezaya sinirlenen ve Adanalı olduğunu belirten bir genç, "10 dakika olmadı gelmişim, 3150 lira ceza yiyeceğim. Babam 'git ödeyebiliyorsan öde, ödeyemiyorsan bu evde de kalma." diyecek. Adama 3 bin lira cezamı kitleyeyim." dedi.

Deniz polisinin, denizde izini kaybettiren diğer kişiyi arama çalışması sürüyor.