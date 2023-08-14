Denize kaçan terliğini kurtarmak isterken boğularak can verdi

Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda deniz kenarında akıntıya kaptırdığı tekliğini kurtarmak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Rasim Ünal memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

GEZERKEN AYAĞINDAKİ TERLİK ÇIKTI

Dün öğlen saatlerinde Zonguldak'ın Kızlar Plajı'nda meydana gelen olayda; gezmek için eşi ile birlikte Zonguldak'a giden 31 yaşındaki Rasim Ünal dalgalı olan denizin kenarında gezerken, ayağındaki terlik çıktı. Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren genç, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

EŞİNİN ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Eşinin çığlıkları sonucu Ünal'ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Rasim Ünal'ı denizden kurtararak bota çıkardı. Botla sağlık ekiplerine teslim edilen Ünal, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemi tamamlanan Rasim Ünal'ın cenazesi daha sonra Karabük'e getirildi. Merkeze bağlı Yeşilköy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ünal'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.