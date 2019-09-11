Son Dakika Haberleri: Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

51 dakika önce

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı, System.String[]
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Denize kamyonun kasasındaki pis suyu boşaltan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.


Kurucaşile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]