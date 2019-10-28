Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde limanda balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Amasra Tarlaağzı limanında balık taşıma kamyonu kasasındaki tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Denizin rengi kırmızı olurken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi.

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlem uygulayacağız." dedi.