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DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA - Son Dakika

DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA

02.08.2021 11:56

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanı'nda yükleme yaptığı sırada kirli balast suyu bırakarak denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL ceza kesti.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanı'nda yükleme yaptığı sırada kirli balast suyu bırakarak denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL ceza kesti.

Mersin Limanı'nda bulunan bir geminin dün atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi nöbetçi ekipleri, denetim tekneleri ile geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2 bin 827 grostonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast suyu bıraktığını tespit eden ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uyguladı. İdari yaptırım cezası ile denizi korumaya çalışan ekipler, caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak.

29 GEMİYE 50 MİLYON 436 BİN CEZA UYGULANDI

Öte yandan rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler, Nisan 2019'dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem uyguladı.

BALAST SUYU

Limanda veya denizde geminin dengesini sağlamak için deniz suyunun gemiye girip çıktığı işleme balast operasyonu denir. Bu operasyon için borulardan oluşan devreler ve yüksek kapasiteli pompalar kullanılır. Balast suyu ile taşınan sucul organizma ve patojenlerin etkilerinin azaltılması için bu uygulamanın sözleşmeye uygun olarak yapılması gerekir. Gemilere en yakın karadan 200 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte veya bu şartın sağlanamadığı yerlerde 50 deniz mili açıklık ve 200 metre derinlikte yapılması önerilir. Balast suyu değişimi esnasında geminin rotası ve hızı korunmalıdır. Ayrıca, deniz canlılarının taşınmasına neden olarak ekolojik dengeyi bozabildiği için çeşitli arıtma ekipmanları bulunuyor. Dünyada bazı limanlarda, bu ekipmanları bulundurmayan gemilerin girişine izin verilmiyor.

DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA
DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA
DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA
DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA
DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA
DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZE KİRLİ SU BIRAKAN GEMİYE 1 MİLYON 355 BİN TL CEZA - Son Dakika


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