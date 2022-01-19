Üye Girişi
Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor - Son Dakika

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor

19.01.2022 11:40

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın sınır bölgesinde yaşayan Türkmenler geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor.

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın sınır bölgesinde yaşayan Türkmenler geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tacikistan, Özbekistan ve Özbekistan sınırını belirleyen Amu Derya (Ceyhun Nehri) kıyısında yer alan Kunduz, Belh ve Cüzcan vilayetlerinde yaşayan Türkmenler, ailelerinin geçimlerini nehirden avladıkları balıkları satarak temin ediyor.

Bu bölgede balıkçılık yapan Türkmenlerin sayısının 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bu işi meslek haline getiren Türkmenler, köylerdeki marangoz ve demirci ustaları tarafından tahta ve demirden yapılan motorsuz amatör teknelerle her gün Ceyhun Nehri'ne açılıyor.

Hemen her mevsimde balık avlamanın mümkün olduğu Ceyhun Nehri'nde balıkçılar her gün sabahtan akşama nehirde kürek sallayarak rızkını arıyor.

Kış mevsiminde meydana gelen sel nedeniyle nehirde su taşkınları meydana gelirken zaman zaman iptidai teknelerle nehre açılan balıkçılar zor anlar yaşıyor.

Balıkçıların, resmi olarak hükümete vergi ödeme zorunluluğu bulunmuyor.

Önceki hükümet döneminde balıkçılar, avladıkları balıkların ağırlığına göre yerel komutanlara para vermek zorunda olsa da Taliban'ın ülkeye hakim olmasıyla bu zorunluluk ortadan kalktı.

Ekmeklerini Ceyhun Nehri'nden çıkartıyorlar

AA muhabirine konuşan balıkçılar, motorlu tekne satın almaya maddi durumlarının yetmediği için köylerde yapılan kürekli teknelerle balık avladıklarını belirtti.

Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesi sakini, 36 yaşındaki Abdul Gafur Mergen, 15 yıldır nehirde balıkçılık yaptığını ve balık satarak ailesini geçindirdiğini söyledi.

Çalışacağı daha uygun bir iş olmadığı için bu mesleği sürdürdüğünü dile getiren Mergen, yaz kış demeden her gün ava çıktığını ve bazı günler eli boş döndüğünü kaydetti.

Mergen, "Avladığımız balıkları köydeki dükkanlara ucuzdan satıyoruz ve onlar da bu balıkları büyük kentlere gönderiyor." dedi.

Ceyhun Nehri'nin en lezzetli ve pahalı balığının, bayağı yayın balığı olduğunu belirten Mergen, bu balığın kilogramını 9 dolardan sattıklarını ifade etti.

Mergen, nehirde 5 ve 6 çeşit balık bulunduğunu ve en ucuz balığın kilogram fiyatının 3 dolar olduğunu söyledi.

Afganistan'ın Özbekistan sınırında bulunan Tokoy köyü sakini, 28 yaşındaki Muhammed Yakup Aşçı da 10 yıldır ailesinin geçimini sağlamak için balıkçılık yaptığını anlattı.

Tekneyi ortak satın alıyorlar

Aşçı, ekonomik durumlarının tek başlarına satın almaya yetmediğine işaret ederek, "Bu nedenle 4 ya da 5 kişi ortak alıyor, ava da beraber gidiyoruz. Her gün de ağa balık takılmıyor. Bazen de eve boş dönüyoruz." diye konuştu.

25 yıldır balıkçılıkla uğraşan 48 yaşındaki Aşur Kuli, 8 çocuğu bulunduğunu ve ailesinin geçimini balıkçılıkla sağladığını söyledi.

Ceyhun Nehri'nde balıkların mart ve nisanda daha çok olduğunu anlatan Kuli, "Bu aylarda günlük 80 ve 100 kilogram balık avlıyoruz. Ama şu an kış mevsimi olduğu için pek balık olmuyor. Yapacak başka işimiz olmadığı için yine de az da olsa avladıklarımızı satarak evi geçindiriyoruz." diye konuştu.

Kuli, köyde yapılan tekneleri 300 ve 400 dolardan, ağları ise yaklaşık 500 dolardan satın aldıklarını belirtti.

Yaşadıkları Dağgüzer köyündeki Türkmenlerin çoğunun balıkçılık yaptığını, bu nedenle herkesin sabah karanlığında av için Ceyhun Nehri'ne koştuğunu söyleyen Kuli, Ceyhun Nehri kıyısında yaşayan Türkmenlerin en büyük sorununun nehirde oluşan erozyon sonucu her yıl yüzlerce dönüm arsalarını kaybetmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Amu Derya

Ceyhun Nehri olarak da bilinen Amu Derya, Orta Asya'nın en uzun nehirlerinden biri. Yaklaşık 2 bin 540 kilometre uzunluğundaki nehrin kıyılarında eskiden bu yana genellikle Türkmenler yaşıyor.

Afganistan genelinde sayıları yaklaşık 3 milyon olan Türkmenler balıkçılıkla, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyor.

Amu Derya kıyısında yaşayan Türkmenler, her yıl nehirde oluşan erozyon sonucu yüzlerce dönümlük arsalarını ve hatta evlerini kaybediyor.

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor
Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor
Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor

YORUMLAR
500

Özbekistan, Afganistan, Tacikistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor - Son Dakika


İmralıya giden akademisyen Ali Kemal Özcan'dan iddia: Demirtaş'ın canını Öcalan kurtarabilir İmralıya giden akademisyen Ali Kemal Özcan'dan iddia: Demirtaş'ın canını Öcalan kurtarabilir         
11:46
19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor         
11:36
Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor         
11:35
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü         
11:27
Direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı         
10:36
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey         
09:18
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı! Yüzde 20'lik fiyat düşüşüyle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı! Yüzde 20'lik fiyat düşüşüyle tekrar satışa çıkacak         
00:21
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15

Son Dakika Haberleri
11:45 İmralıya giden akademisyen Ali Kemal Özcan'dan iddia: Demirtaş'ın canını Öcalan kurtarabilir
11:37 19 Ocak Çarşamba günü yükselişe geçen altının gram fiyatı 794 lira seviyesinden işlem görüyor
11:36 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı
11:35 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor
11:34 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor
11:07 Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş!
11:05 Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram
11:05 Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un eğlenceli karesi kafa karıştırdı
11:03 Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 11:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'da Türkmenler geçimlerini balıkçılıkla sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement