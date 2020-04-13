Denize kıyısı olan 28 ile genelge - Son Dakika

Denize kıyısı olan 28 ile genelge
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Atıklar ayrıştırılarak kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi