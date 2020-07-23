Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta yıllık bin ton alabalık üretiliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajında kurulan tesislerde yılda bin ton alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı.

Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin tona kadar alabalık üretiyor. Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun alabalık üretimi yapan tesis sahipleri, balıkları Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor.

Çekerek Barajı'nda kardeşi ile birlikte kurduğu alabalık tesisinde yılda 60-70 ton alabalık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz, verimden memnun olduklarını ancak ilerleyen dönemlerde yıllık üretimi 250 tona çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

2015 yılından itibaren barajda alabalık üretimi gerçekleştirdiğini de aktaran Yılmaz, "Biz burada 2015 yılından itibaren alabalık üreticiliği yapıyoruz 6. yılın içerisindeyiz. Yıllık şu an barajımızdan yurt içine ve dışına yaklaşık bin ton alabalık gönderiyoruz. Biz burada yetiştirdiğimiz balıkları yurt içinde balık hallerine veriyoruz ve yurt dışına çalışan fabrikalara veriyoruz. Biz balıkları fabrikalara gönderiyoruz fabrikalarda işleyip paketliyor ve yurt dışına gönderiyor" dedi.

Geçimlerinin önemli bir kısmını balıkçılıktan sağladıklarını da belirten Yılmaz, "Biz sezona 3 gram olarak aldığımız alabalık yavrularıyla başlıyoruz. Yavru balıkları belirli aşamalardan geçiriyoruz, büyütüyoruz daha sonra da ihtiyaca gören yurt içine talep olan yerlere veriyoruz. Karadeniz Bölgesine somon adayı olarak veriyoruz. Karadeniz Bölgesinin birçok ihtiyacını İç Anadolu Bölgesi olarak buradan karşılıyoruz. Geçimizi balıkçılıkla sağlıyoruz bütün yoğunluğumuzu buraya verdik" şeklinde konuştu.

Suat Yılmaz ise, "2015 yılından itibaren Çekerek Barajında alabalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Yaklaşık bin ton civarı üretim oluyor bununda iç ve dış piyasada tüketimi oluyor. Geçimimizi balıkçılık yaparak sağlıyoruz" sözlerine yer verdi.

Çekerek Barajında zaman zaman su seviyesinin düşmesi ise ağ kafes sistemi ile alabalık üretimi yapan balıkçıları endişelendiriyor. - YOZGAT