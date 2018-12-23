Son Dakika Haberleri: Denize Palm Yağı Aktı

Denize Palm Yağı Aktı

36 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu.

Denize Palm Yağı Aktı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Denizde donarak kıyaya vuran palm yağı için temizlik çalışması yapılırken, kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesildi.

Körfez'deki bir limanda bugün gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Bir miktar palm yağı denize aktı. Denizde donan palm yağı kütleler halinde kıyıya vurdu. Limanın bulunduğu sahilin bir kısmında kirliliğe neden olan palm yağını görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesti.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:20 Kaynak: DHA

Singapur, Kocaeli, Körfez, Güncel
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