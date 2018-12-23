Denize Palm Yağı Aktı

Denize palm yağı aktıKÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu.

Denize palm yağı aktı



KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Palm yağı denizde donarak kıyaya vururken, temizlik çalışması yapıldı. Kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesildi.



Bugün, Körfez'de bulunan bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Bir miktar palm yağı denize aktı. Denizde donan palm yağı kütleler halinde kıyıya vurdu. Limanın bulunduğu sahilin bir kısmında kirliliğe neden olan palm yağını görenler yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını temizlemek için çalışma başlattı. Kıyıya vuran yağlar toplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesti.

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