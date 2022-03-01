Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı - Son Dakika
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Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı

01.03.2022 21:45
Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı

Muğla'nın Datça ilçesinde denize sintine atığını boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde denize sintine atığını boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Datça Kumluk Plajı ve çevresinde denize sintine atığı boşaltıldığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu denize sintine atığını boşaltan bir tekne tespit edildi. Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tarafından tekne sahibine yasal işlem uygulandı. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize sintine atığı boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı - Son Dakika


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