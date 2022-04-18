Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de iki gün üst üste denize otomobil uçtu. Dün gece saatlerinden denize uçan araçlardan bir tanesi sabah saatlerinde dalgıç yardımı ile denizden çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında geçtiğimiz günlerde içerisinde iki kişi bulunan bir ticari araç denize uçmuştu. Aynı nokta da dün gece saatlerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil daha denize uçtu. Gece saatlerinde denize uçan araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile denizden çıkmayı başarırken otomobil sabah saatlerinde dalgıç ekipleri yardımı ile bağlanarak vinç ile denizden çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL