Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı - Son Dakika
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Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı

18.04.2022 17:01
Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı

Arnavutköy'de iki gün üst üste denize otomobil uçtu.

Arnavutköy'de iki gün üst üste denize otomobil uçtu. Dün gece saatlerinden denize uçan araçlardan bir tanesi sabah saatlerinde dalgıç yardımı ile denizden çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında geçtiğimiz günlerde içerisinde iki kişi bulunan bir ticari araç denize uçmuştu. Aynı nokta da dün gece saatlerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil daha denize uçtu. Gece saatlerinde denize uçan araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile denizden çıkmayı başarırken otomobil sabah saatlerinde dalgıç ekipleri yardımı ile bağlanarak vinç ile denizden çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı - Son Dakika


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