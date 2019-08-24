Son Dakika Haberleri: Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı
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Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı

1 saat önce

Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.

Denize ulaşan çamurlu su limanı ve sahili sarıya boyadı, System.String[]

Bartın'da aşırı yağışların ardından ırmağa karışan çamurlu su Bartın Limanı ve İnkumu sahilinin renginin sarıya boyanmasına neden oldu.


Bartın'da aşırı yağışların ardından yükselen Bartın Irmağı denizin renginin değişmesine neden oldu. Özellikle Arıt köyü bölgesinden çamurlu toprağın ırmak suyuna karışması nedeniyle liman bölgesinde deniz suyunun sarıya dönmesine yol açtı. İnkumu sahil bölgesine serinlemek için gelen vatandaşlar ise suyun renginin değişmesine aldırış etmeden tatilin tadını çıkartmaya çalıştı. - BARTIN

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:26 Kaynak: İHA
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