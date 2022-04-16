Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi - Son Dakika
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Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi

16.04.2022 18:00

Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi Kapısına, 'İyi tarım uygulamaları' yazdı, tonlarca gübreyi İzmit körfezine bıraktı Kocaeli'de dereye 360 ton hayvan dışkısı bırakarak kötü kokuya ve çevre katliamına sebep olan Vadi Besicilik firmasına 367 bin lira ceza kesildi.

Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi

Kapısına, 'İyi tarım uygulamaları' yazdı, tonlarca gübreyi İzmit körfezine bıraktı

KOCAELİ - Kocaeli'de dereye 360 ton hayvan dışkısı bırakarak kötü kokuya ve çevre katliamına sebep olan Vadi Besicilik firmasına 367 bin lira ceza kesildi. Cezayı yetersiz bulan vatandaş, "Para cezasıyla olmaz bu iş, bunun hapis cezası olması lazım" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Beyoğlu deresinden geçtiğimiz günlerde 360 ton hayvan dışkısı çıkarıldı. Belediye ekipleri de dışkıyı dereden temizlemek için hayvan pisliklerini kamyon kasalarına doldurdu. Her biri 12 ton kapasiteye sahip 30 kamyon dolusu hayvan dışkısı çıkarıldı. Ağır kokusuyla mide bulandıran bu durumun üzerine bölgede yaşayan pek çok vatandaş şikayetlerini iletti. Şikayetler neticesinde inceleme başlatıldı. Dereye atılan dışkıların kaynağının besicilik faaliyeti gösteren Cezmi Çiçek'e ait Vadi Besicilik isimli firma olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından firmaya 367 bin liralık para cezası kesildi.

Şikayetçi olan vatandaşlar ise cezayı yetersiz buldu. Daha önce de birçok kez besiciliğe ceza kesilmiş olmasına rağmen yine aynı şeyleri yaptıklarını söyleyen vatandaş, daha keskin çözümler istiyor. Derenin ve besiciliğin yakınındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kokudan ve sivrisinekten dolayı hala camlarını açamadıklarını öne sürdü. Bölge halkı, ne kadar para cezası uygulanırsa uygulansın durumun değişmeyeceğini, hapis cezası gibi daha ağır yaptırımların devreye girmesi gerektiğini söyledi.

"Para cezasıyla olmaz bu iş, bunun hapis cezası olması lazım"

Bir süredir kokudan duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaş Muzaffer Ersoy, çevreye yapılan bu kötülüğün cezasının yetersiz olduğunu söyledi. Ersoy, "Derelerimiz çok pis, balık yok derelerimizde. Önceki derelerimizi arıyoruz. Verilen cezaları da az buluyoruz. Önceden derelerimizde köye yetecek balık bile yakalıyorduk. Şimdi balığı geçtim canlı denen bir şey yok. Asit akıyor dereden. Bahçelerimizi dahi sulayamıyoruz. Yazın kokudan ve sivrisinekten pencerelerimizi açamıyoruz. Bütün köy olarak şikayetçiyiz. Daha önce de ceza kesildi ama aynı devam ediyorlar. Ceza falan bunlara işlemiyor. Para cezasıyla olmaz bu iş, bunun hapis cezası olması lazım. Besiciliğin çiftliğinden şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, firmanın kapısında, 'İyi tarım uygulamaları' yazısı dikkat çekti.

(MEC-RFK-ÖK-Y)

Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi
Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi
Denizi adeta katleden besi firmasına cezası kesildi

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Kaynak: İHA

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