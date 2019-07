Denizi aratmayan Keban Barajı üzerinde olimpik "Yüzer Havuz"

Türkiye'nin yarım adası konumdaki Elazığ'da önemli enerji üretim yerlerinden biri olan Keban Baraj Gölü'nde kurulan yarı olimpik 'Yüzer Havuz' hem boğulmalara karşı güven veriyor hem de yazın sıcağında deniz olmayan kentte yüzmeyi sevenleri ağırlıyor.

Türkiye'nin yarım adası konumdaki Elazığ'da önemli enerji üretim yerlerinden biri olan Keban Baraj Gölü'nde kurulan yarı olimpik 'Yüzer Havuz' hem boğulmalara karşı güven veriyor hem de yazın sıcağında deniz olmayan kentte yüzmeyi sevenleri ağırlıyor.



Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye'nin baraj üzerinde yüzen ilk havuzlarından biri olan, yaklaşık 7 yıl önce kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Sosyal Destek Programı tarafından kabul edilerek yapılan yarı olimpik "Yüzer Havuz' sıcak havalardan bunalan vatandaşların en uğrak mekanı oluyor.45 yıldır ülkeye önemli bir enerji üretimi sağlayan Keban Barajı'ndaki yarı olimpik niteliği taşıyan havuz güvenli olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Her yıl çok sayıda kişinin baraj ve göllerde boğulduğu ülkede Keban Barajı üzerinde kurulan yüzer havuz yetişkinler için, 12,5 metre genişliğinde 25 metre uzunluğunda ve 1 metre 80 santim derinliğinde, çocuklar için ise 5 metre genişliğinde 12,5 metre uzunluğunda ve 80 santim derinliğiyle hizmet veriyor. Yüzer havuza Elazığ başta olmak üzere komşu illerden kente gelenlerde yoğun ilgi gösteriyor.



"Bölgeye hitap ediyoruz"



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren alanında tek olduklarını belirten İşletme sahibi Feti Oruç, "'Havuzumuz yarı olimpik, yaklaşık 25 metre uzunluğunda 12,5 metre genişliğindedir. Aynı zamanda çocukların yüzdüğü 12 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir havuzumuz daha var. Bildiğim kadarıyla doğu ve güneydoğu da tek yüzen havuz olarak faaliyet gösteriyoruz bölgeye hitap ediyoruz. Çevre il ilçe köylerden gelen misafirlerimiz oluyor. Ancak bir dezavantajımız var, yaklaşık 3 yıl önce baraj setinin üzerinden Keban'a giriş çıkışlarımız yasaklandı. Dışarıdan gelen insanlar da diğer yolun hem kötü hem de uzak olması nedeniyle buraya gelemiyor.



"Su sporlarıyla daha da çeşitlendirilmesini istiyoruz"



Sıcaklıkların 42 dereceye kadar ulaştığını anımsatan Oruç, "Büyük bir ilgi, talep var. Bizlerin isteği, su sporları adına buranın daha da geliştirilmesi daha da çeşitlendirilmesi. Turizm adına çok güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Ancak yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim böyle imkanlarımız yok. İmkanlarımız olsaydı her türlü spor aktivitelerini ve su sporlarını getirirdik. Yetkililerden en azından yol problemini çözmelerini istiyoruz. Tesisimizde çevre illerden, ilçelerden büyük bir talep var. Hatay, Malatya illerinden gelen misafirlerimiz var. Serinlemek için Arapgir, Ağın ilçeleri ve köylerden gelenler var. Bu doğada birkaç saatlerini geçirmek için uğruyorlar. Bütün bölgeye hitap eden bir tesis ancak yeterli değil. Umarım bundan sonra sportif aktivitelerle bu baraj gölündeki alanı daha iyi değerlendiririz" şeklinde konuştu.



"Hem doğal manzarası var, hem güvenli"



Havuzun, bulunduğu konumu ve güvenli olmasından dolayı her hafta sonu gelmeye özen gösterdiklerini dile getiren Yavuz Selim Demir, "Hafta sonu özellikle buraya gelmeye özen gösteriyorum. Burada hem çocuklarımız güvenle yüzebiliyor hem de buranın çok güzel bir doğası var. Keşke daha önceden burayı yapsalardı. Hem bu havuzun baraj üzerinde olması hem suyunun temiz olması hem de çocukların ve insanların burada güvenle yüzebilmesi çok önemli. Özellikle bu gibi yerle sahip çıkılmasını istiyorum. Sadece 1-2 kişinin kendi gücüyle imkanı ile buraların ayakta durması mümkün değil. Servis koyulmalı bir de arka taraftan dolaşılan yol biraz uzak. Site içinden baraj tarafından gelinmesi sağlanmalı. İnsanların bir çoğu buraya gelmeyi arzu ediyor ama yolun uzak olması servis olmaması dolayısıyla gelemiyor" diye konuştu.



Ailecek havuza geldiklerini ve görülmeye değer olduğunu dile getiren Özkan Kanbay ise, "Memleketimize kurulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel yüzen havuzuna sahibiz. Gerçekten de görmeye değer bir yer. Yani böyle bir güzelliğin yine böyle bir havuzla bir araya gelmesi güzel oldu. Baraj belki tehlike arz ediyor ama havuzun öyle bir tehlikesi yok. Çocuklar ve yetişkinler için güzel bir yere sahip" ifadelerini kullandı.



Fırsat buldukça yüzmeye geldiğini ifade eden Gökhan Ulaç da, "Buraya yüzmeye geliyorum. Çok eğleniyorum. Güzel bir yer ve aynı zamanda bizim için spor oluyor" diye konuştu.



Hatay'dan ailesiyle gelen Ezgi Tuana Şener ise, "Yaz tatili Hatay'dan memleketimiz Keban'a geldik. Buraya 2-3 defa geldim. Çok güzel bir havuz. Çok eğleniyorum" diyerek düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Soylu'dan "göçmen" açıklaması: Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim

Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi

Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı