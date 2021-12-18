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Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi - Son Dakika

Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi

18.12.2021 10:36

- Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi Mersin'de Doğu Akdeniz'in 12 mil açığını bulutlar kaplarken, devasa bir de hortum çıktı.

- Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi

MERSİN - Mersin'de Doğu Akdeniz'in 12 mil açığını bulutlar kaplarken, devasa bir de hortum çıktı. O anlar bir balıkçı kaptanı tarafından görüntülendi.

Bugün sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı. Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülenmesine rağmen büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi
Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi
Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi
Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi

Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizi bulutlar kapladı, hortum çıktı o anlar görüntülendi - Son Dakika


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