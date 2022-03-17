Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - Son Dakika
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Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

17.03.2022 11:59
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesildi, firmanın çalışma izni de iptal edildi.

Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisindeki özel bir inşaat firmasınca denize ve kıyısına kaçak dolgu yapıldığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıtası ile Belediye Çevre Denetim Birimi ekipleri bahse konu adrese gitti.

Alanda yapılan incelemede denize kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Çalışma, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimsenin doğal alanları göz göre göre katletmesine izin veremeyeceklerini bildirdi.

Aras, imar affı beklentisiyle artan kaçak yapılaşma, kaçak hafriyat dökümleriyle doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ve kıyılardaki tahribatının önüne geçmek için ekiplerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız da şu ana kadar bölgeye yaklaşık 400 kamyon hafriyatın döküldüğünü belirlediklerini kaydetti.

Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi
Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi

YORUMLAR
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Deniz dibi tertemiz oldu Deniz dibi tertemiz oldu Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan ve karadan denetim yapıyor Büyükşehir Zabıta ekipleri havadan ve karadan denetim yapıyor

İnşaat, Bodrum, Zabıta, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da denize kaçak hafriyat döken firmanın çalışma izni iptal edildi - Son Dakika


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