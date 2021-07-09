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Denizi görünce virüsü unuttular - Son Dakika

Denizi görünce virüsü unuttular

09.07.2021 10:53

Denizi görünce virüsü unuttular Günübirlik tatil cenneti Akyaka sahilinde kısıtlamaların kalkmasından sonra vatandaşlar virüsü unutup mesafe kuralını hiçe sayarak aşırı yoğunluk oluşturdu Aşılama çalışmasında birinci doz aşıda yüzde 80'i geçen ve Türkiye'de en fazla aşılama oranına ulaşan...

Denizi görünce virüsü unuttular

Günübirlik tatil cenneti Akyaka sahilinde kısıtlamaların kalkmasından sonra vatandaşlar virüsü unutup mesafe kuralını hiçe sayarak aşırı yoğunluk oluşturdu

MUĞLA - Aşılama çalışmasında birinci doz aşıda yüzde 80'i geçen ve Türkiye'de en fazla aşılama oranına ulaşan Muğla'nın sahillerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Muğla'nın iki sakin kentinden birisi olan Ula'nın Akyaka Mahallesi, 300 metre sahili bulunmasına rağmen yaz aylarında nüfusunun 25 katı misafiri ağırlıyor. İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden günübirlik tatil için gelenlerin yanında Akyaka içindeki apart otelleri haftalık, aylık kiralayan vatandaşlar pandemi nedeniyle hasret kaldıkları deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Hafta sonları aşırı kalabalığa sahne olan Akyaka sahili, kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının ardından hafta içi de yoğunluk yaşıyor. 300 metrelik sahilde şezlong ve şemsiyeler belirlenen aralıklarda konulmasına rağmen, şezlong ve şemsiye kullanmayan vatandaşlar ile birlikte sahilde adeta izdiham yaşanıyor.

Uzun bir aranın ardından deniz hasretini gideren vatandaşlar, virüsü unuturken, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşların da maske takmaması dikkat çekti.

Denizi görünce virüsü unuttular
Denizi görünce virüsü unuttular
Denizi görünce virüsü unuttular
Denizi görünce virüsü unuttular

Türkiye, Akyaka, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Denizi görünce virüsü unuttular - Son Dakika


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