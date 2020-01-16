Denizi izleyen turistleri dalga vurdu - Son Dakika
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Denizi izleyen turistleri dalga vurdu

6 saat önce

ABD'de sahilde dalgayı izleyen bir grup turist, dalganın kendilerinin bulunduğu alana gelmesi ile bir süre sürüklendi.

Denizi izleyen turistleri dalga vurdu, System.String[]

ABD'de sahilde dalgayı izleyen bir grup turist, dalganın kendilerinin bulunduğu alana gelmesi ile bir süre sürüklendi.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cambria kentinin Moonstone Sahili'nde gerçekleşti.

Sahilde denizi izleyen bir grup turist, kendilerinin bulunduğu alana kadar gelen dalgayla sürüklendi. Kısa bir süre sürüklenen turistlerin olaydan yara almadığı ancak çok korktukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz kenarında yürüyen turistler

dalganın aniden gelmesi

Dalgadan kaçamayan turistlerin denize sürüklenmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
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