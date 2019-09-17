Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu yıl eylül ayı da dahil olmak üzere 8,5 ayda denizi kirleten 12 gemiye 14,5 milyon lira ceza kesti. Sıkı takipler sonucunda gemilerin denize verdiği kirlilik oranı, geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünün deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla aralıksız olarak devam ettirdiği gemi denetleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerinin sorumluluk sahasındaki 3 deniz mili kapsamında, Tarsus-Erdemli sahili arası ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilerin denizi kirletip kirletmediği ile ilgili yapılan denetimlerle kirliliğin önüne geçilmeye çalışılıyor.



Denizi kirleten gemilere karşı cezai işlem uygulama yetkisi olan Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'de 3 mile kadar sorumluluk sahası bulunuyor. Gün içerisinde ihbar gelmediği takdirde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimi yapılıyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personeli tarafından gerçekleştiriliyor.



Deniz kirliliği denetçilerinin gemilerden aldıkları numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuvara gönderiliyor. Deniz kirliliği denetçileri ayrıca, numunenin bulunduğu suyun kirli olduğunu ispatlayabilmek adına da temiz deniz suyu alıyor ve laboratuvara numune ile birlikte gönderiyor. Bu sayede gemilerden alınan numuneler ile temiz deniz suyu karşılaştırılıyor. Böylece gemilerin denize vermiş olduğu zarar tespit edilip bir sonuca bağlanıyor. Geminin büyüklüğü ve kirlilik oranına göre cezai işlem miktarı değişebiliyor.



12 gemiye 14,5 milyon lira idari yaptırım uygulandı



Denetimler kapsamında, 2019'da eylül ayı dahil olmak üzere 8,5 ayda toplam 12 gemiye 14,5 milyon lira idari yaptırım uygulanırken, Ağustos ayı itibariyle 8 ayda 174 adet denetim periyodu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetim çalışmalarıyla deniz kirliliğine sebep olan gemi sayısında geçen yıla göre yüzde 40 azalma yaşandı.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik görevlilerine arama kurtarma, kaza, can kurtarma gibi konularda da destek veriyor. Ekipler, kendi sorumluluk sahası dışında da denizi kirleten herhangi bir gemi veya karasal bir kirlilik ile karşılaşılırsa, bu görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletiliyor ve işlem yapmaları sağlanmış oluyor. - MERSİN