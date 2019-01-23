Denizi Kirleten Gemi İçin 799 Bin Lira Ceza
2 saat önce
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen, Panama bandıralı gemiyle ilgili 799 bin 95 liralık ceza uyguladı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen, Panama bandıralı gemiyle ilgili 799 bin 95 liralık ceza uyguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nce Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimler sürdürülüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz
Liman sahasında bağlı bulunan, Panama bandıralı, 1382 grostonluk 'Naci Atabey
' isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiyle ilgili 2872 sayılı 'Çevre Kanunu' gereğince 799 bin 95 liralık idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:43 Kaynak: DHA
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