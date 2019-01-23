Son Dakika Haberleri: Denizi Kirleten Gemi İçin 799 Bin Lira Ceza

Denizi Kirleten Gemi İçin 799 Bin Lira Ceza

2 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen, Panama bandıralı gemiyle ilgili 799 bin 95 liralık ceza uyguladı.

Denizi Kirleten Gemi İçin 799 Bin Lira Ceza, System.String[]
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen, Panama bandıralı gemiyle ilgili 799 bin 95 liralık ceza uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nce Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimler sürdürülüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan, Panama bandıralı, 1382 grostonluk 'Naci Atabey' isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiyle ilgili 2872 sayılı 'Çevre Kanunu' gereğince 799 bin 95 liralık idari para cezası uygulandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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