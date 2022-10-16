Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza - Son Dakika
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Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

16.10.2022 09:49
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

İZMİT Körfezi'nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.

İZMİT Körfezi'nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi. Türk bandıralı 'Ondina' isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.


YORUMLAR
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesildi Baba ile kızı evde ölü bulundu Baba ile kızı evde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza - Son Dakika
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