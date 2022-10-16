Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi. Türk bandıralı 'Ondina' isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza - Son Dakika

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