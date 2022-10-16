DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 2 MİLYON 380 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 2 MİLYON 380 BİN LİRA CEZA

16.10.2022 16:29

İZMİT Körfezi'nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.

İZMİT Körfezi'nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi. Türk bandıralı 'Ondina' isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 2 MİLYON 380 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 2 MİLYON 380 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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